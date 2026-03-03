Niğde'de Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika
Niğde'de Tarihi Eser Operasyonu

Niğde'de Tarihi Eser Operasyonu
03.03.2026 17:58
Jandarma, kaçak kazı yapan bir şüpheliyi gözaltına aldı, 8 tarihi obje ve sikke ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Mirası Operasyonu kapsamında tarihi objeler ele geçirdi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yürüttülen Anadolu Mirası Operasyonu kapsamında kaçak kazı yapan ve sosyal medya üzerinden tarihi eser satışı yapan bir şüpheli gözaltına alındı.

Ulukışla ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelinin evinde yapılan aramalarda 1 adet metal dedektörü, 8 adet tarihi obje ve 21 adet sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Jandarma, Güvenlik, Kültür, Niğde, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika

