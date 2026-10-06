Niğde'de ters yöne giren motosiklet kafa kafaya çarpıştı, 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
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Niğde'de ters yöne giren motosiklet kafa kafaya çarpıştı, 2 sürücü yaralandı

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Niğde\'de ters yöne giren motosiklet kafa kafaya çarpıştı, 2 sürücü yaralandı
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Niğde Efendibey Mahallesi Candan Sokak'ta iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı, ters yöne giren sürücünün karıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Niğde'de iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Efendibey Mahallesi Candan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö.E. idaresindeki 51 AEA 980 plakalı motosiklet seyir halindeyken, ters yöne girerek karşı yönden gelen S.B. yönetimindeki 51 AEV 632 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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