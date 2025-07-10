Niğde'de Tır Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Niğde'de Tır Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Niğde\'de Tır Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
10.07.2025 12:36
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Niğde-Pozantı Karayolu'nda 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Niğde-Pozantı Karayolunda sabah saatlerinde 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza; sabah 07.00 sıralarında Niğde - Pozantı Karayolu Çiftehan Mahallesi yakınlarında, TCDD köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Niğde istikametine seyir halinde olan A.Ö. yönetimindeki 16 ABC 132 plakalı tır, karşı yönden gelen ve klima yüklü olduğu öğrenilen 63 AIE 515 plakalı B.G. idaresindeki tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazaya hemen arkadan gelen ve K.E.Y.'nin kullandığı 33 VHM 65 plakalı başka bir tır da karıştı. Çarpışmanın etkisiyle kazaya karışan tırlardan birinde yüklü bulunan klimalar yola savruldu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücüler olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Durumu ağır olan A.Ö.; hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Pozantı - Niğde Karayolu yaklaşık 6 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Tırların ve yola saçılan yüklerin kaldırılmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Tır Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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