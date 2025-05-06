Niğde'de Trafik Güvenliği Eğitimi - Son Dakika
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Niğde'de Trafik Güvenliği Eğitimi

Niğde\'de Trafik Güvenliği Eğitimi

Niğde'de trafik güvenliği eğitimi ile 309 kişinin farkındalığı artırıldı.

06.05.2025 13:22
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

28 Nisan - 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Önleyici Faaliyet ve Bilgilendirme" çalışmaları kapsamında; Gazi Ortaokulu'nda 187 öğrenciye, Atatürk Anaokulu'nda 22 öğrenciye ve Ulukışla ilçesinde 100 vatandaşa trafik eğitimi verildi.

Trafik kurallarına uyumun artırılması ve kazaların önlenmesine yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde, özellikle çocuk yaşta farkındalık kazandırmanın önemine dikkat çekildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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