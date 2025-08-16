Niğde\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Ankara- Niğde Otoyolu Pınarcık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Ankara'dan Niğde istikametine seyir halinde olan 34 KBJ 64 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen 01 DJU 33 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan C.T.'nin (64) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan diğer 3 kişi ise ilk müdahalerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - NİĞDE