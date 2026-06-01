Niğde\'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Niğde'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Ankara - Niğde Otoyolu Yıldıztepe mevkiinde 34 MJP 859 plakalı otomobil ile 06 CND 872 plakalı kamyonet çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE
