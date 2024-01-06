Niğde\'de trafik kazası kamerada

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Niğde şehir merkezinde meydana gelen trafik kazası görüntüsü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğüne ait KGYS kameraları, hastane Kavşağı mevkiinde meydana gelen kaza görüntülerini kaydetti. Kumluca istikametinden Hastane Kavşağı mevkiine seyreden iki otomobilin dikkatsizlik sonucu çarpışmasının görüntüleri kameralarca anbean kaydedildi. - NİĞDE
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