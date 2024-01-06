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Niğde'de trafik kazası kamerada

Niğde şehir merkezinde meydana gelen trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. İl Emniyet Müdürlüğüne ait KGYS kameraları, Hastane Kavşağı mevkiinde meydana gelen kaza anını anbean kaydetti. Kumluca istikametinden seyreden iki otomobilin dikkatsizlik sonucu çarpışması kameralara yansıdı.

Niğde\'de trafik kazası kamerada
06.01.2024 - 08:49,
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Niğde şehir merkezinde meydana gelen trafik kazası görüntüsü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğüne ait KGYS kameraları, hastane Kavşağı mevkiinde meydana gelen kaza görüntülerini kaydetti. Kumluca istikametinden Hastane Kavşağı mevkiine seyreden iki otomobilin dikkatsizlik sonucu çarpışmasının görüntüleri kameralarca anbean kaydedildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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