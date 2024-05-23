Niğde\'de traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti

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Niğde'nin Altunhisar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla köyü yakınlarında meydana geldi. Kadir Özaltın (75) kendine ait tarlayı sürerken tarla kenarından kayarak devrilen traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, Özaltın'ı traktörün altında sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktör sürücüsü Özaltın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Özaltın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Altunhisar ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE