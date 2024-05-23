Niğde'de traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Niğde'de traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti

Niğde\'de traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Kadir Özaltın hayatını kaybetti. Özaltın, kendi tarlasını sürerken traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Özaltın'ın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23.05.2024 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla köyü yakınlarında meydana geldi. Kadir Özaltın (75) kendine ait tarlayı sürerken tarla kenarından kayarak devrilen traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, Özaltın'ı traktörün altında sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktör sürücüsü Özaltın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Özaltın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Altunhisar ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Altunhisar, Jandarma, İtfaiye, Otopsi, Niğde, Acil Durum, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:32 BM Genel Kurulu, 11 Temmuz’u Srebrenitsa Soykırımı’nı anma günü ilan etti BM Genel Kurulu, 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı anma günü ilan etti
18:05 Çorum’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı
17:00 Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz
16:22 Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu Vatandaşlar zor anlar yaşadı Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
19:32 İki hoca da tüm kozlarını oynadı İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk 11’leri İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk 11'leri
19:01 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız
18:29 Bazı isimlere çok şaşıracaksınız İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi Bazı isimlere çok şaşıracaksınız! İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi
18:06 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a sert yanıt: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın
17:48 Ali Koç’tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak Ali Koç'tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak
17:31 Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar
17:25 Ali Koç, “Ben varken Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar“ sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı Ali Koç, "Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı
16:51 Ali Koç’tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa’da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe’ydi Ali Koç'tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa'da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe'ydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 19:58:08. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde'de traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement