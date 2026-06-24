Niğde'de Uyuşturucu Hükümlüleri Yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de Uyuşturucu Hükümlüleri Yakalandı

Niğde\'de Uyuşturucu Hükümlüleri Yakalandı
24.06.2026 12:47
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Niğde'de aranan 2 uyuşturucu hükümlüsü, 19 ve 12 yıl ceza ile yakalanarak cezaevine gönderildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. Şüphelilerden birinin 19 yıl 7 ay 18 gün, diğerinin ise 12 yıl 6 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Niğde, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de Uyuşturucu Hükümlüleri Yakalandı - Son Dakika

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