Niğde\'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

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Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-5 Kasım tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

Ekipler tarafından yapılan operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi ile birlikte 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 2 adet tüfek ve tüfeğe ait 39 adet fişek, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 şarjör ile 7 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken 10 şüpheli şahıs ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - NİĞDE