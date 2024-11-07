Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-5 Kasım tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.
Ekipler tarafından yapılan operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi ile birlikte 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 2 adet tüfek ve tüfeğe ait 39 adet fişek, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 şarjör ile 7 adet mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken 10 şüpheli şahıs ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - NİĞDE
Son Dakika › 3.Sayfa › Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika
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