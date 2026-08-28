Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu
Niğde'de düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak 2240 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Niğde Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde operasyon düzenlendi.
Edinilen bilgilere göre gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli şahsın üzerlerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Aramalarda toplam 2 bin 240 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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