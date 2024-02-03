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Niğde'de Narkotik Operasyonunda 74 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de Narkotik Operasyonunda 74 Şüpheli Yakalandı

Niğde\'de Narkotik Operasyonunda 74 Şüpheli Yakalandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonlarda son 1 aylık dönemde 74 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda 1073,76 gram uyuşturucu madde, 160 adet sentetik ecza maddesi, 10 adet pipe, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 39 fişek ele geçirildi. Tutuklanan 9 şüpheli cezaevine gönderildi.

03.02.2024 15:16
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürüttüğü operasyonlarda, son 1 aylık faaliyet döneminde 74 şüpheli şahıs yakalandı.

Narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 01-31 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 74 şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda ise 1073,76 gram uyuşturucu madde, 160 adet sentetik ecza maddesi, 10 adet pipe (uyuşturucu madde kullanımı için aparat), 2 adet ruhsatsız tabanca ve 39 fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında TCK'nın 188. ve 191. Maddeleri gereğince gerekli işlemler yapılırken, 9 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Niğde'de Narkotik Operasyonunda 74 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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