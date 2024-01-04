 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Niğde'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Gözaltılar Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Gözaltılar Gerçekleşti

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçeli Kasabası'nda gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. Operasyon sonucunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatları, tabanca, mermiler ve tüfekler bulundu. Bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Niğde\'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Gözaltılar Gerçekleşti
04.01.2024 - 11:04,
Abone Ol

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli Kasabasında operasyon yaptı. Bahçeli Beldesinde yapılan operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 4 adet mermi, 2 adet pompalı tüfek ve 16 adet tüfek mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Niğde, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Gözaltılar Gerçekleşti - Son Dakika


12:15
Adalet Bakanı Tunç'tan yardımcısı hakkındaki torpil iddialarına yanıt Adalet Bakanı Tunç'tan yardımcısı hakkındaki torpil iddialarına yanıt
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08
''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54
Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52
Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor
10:47
Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti

Son Dakika
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52 Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor
10:47 Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:06 Havalimanında ortalık karıştı: Ben bakanın akrabasıyım, senin sülaleni bitireceğim
10:04 MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 12:21:29. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Gözaltılar Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement