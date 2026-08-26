Niğde'de Yemek Zehirlenmesi - Son Dakika
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Niğde'de Yemek Zehirlenmesi

Niğde\'de Yemek Zehirlenmesi
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Niğde'de 41 kişi, aynı yemek firmasından yedikleri öğle yemeği sonrası hastaneye başvurdu.

Niğde'de iki ayrı işletmede çalışan toplam 41 kişi, bulantı ve kusma şikayetleri üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan ilk incelemede rahatsızlanan çalışanların bir gün önce aynı yemek firmasından temin edilen öğle yemeğini tükettikleri belirlendi.

Edinilen bilgilere göre olay, Niğde merkezde faaliyet gösteren iki ayrı işletmede meydana geldi. İşletmelerde çalışan bazı kişiler bulantı ve kusma şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Rahatsızlanan kişilerin sayısının artması üzerine ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan ilk tespitlerde, sağlık şikayeti yaşayan çalışanların tamamının dün aynı yemek firmasından temin edilen öğle yemeğini tükettiği tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, hastanede tedavi altına alınan vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedbir amacıyla gözlem altında tutuldukları belirtildi.

İdari işlemler başlatıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerekli inceleme ve kontrolleri gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, yapılan tespitler doğrultusunda ilgili mevzuat kapsamında idari işlemlerin başlatıldığı ve konunun ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Yemek Tarifi, 3. Sayfa, Niğde, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de Yemek Zehirlenmesi - Son Dakika

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