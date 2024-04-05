Niğde'de halk otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında iddiaya göre yol verme meselesinden çıkan tartışma kanlı bitti.
Edinilen bilgiye göre olay, Dr. Sami Yağız Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre halk otobüsü şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüdüğü olayda otomobil sürücüsü, aracında bulunan av tüfeğiyle otobüs şoförü M.E.'ye (55) ateş etti. Bacağından yaralanan otobüs şoförü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri otomobil sürücüsünü gözaltına alarak. işlemlerini yapmak üzere emniyete götürdü. Öte yandan yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE
Son Dakika › 3.Sayfa › Niğde'de Yol Vermeme Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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