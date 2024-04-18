Niğde İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timleri 160 olayı aydınlattı

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Niğde İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timleri; 01 Ocak-31 Mart tarihleri arasında 160 olayın aydınlatılmasını sağladı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında Jandarma Olay Yeri İnceleme Timleri, 'her suçlu olay yerinde mutlaka bir iz bırakır' prensibi ile titiz çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler; hırsızlık, mala zarar verme, öldürme, uyuşturucu madde ve trafik kazaları gibi olayların özelliğine göre parmak izi, biyoloji, kimya, iz inceleme ve balistik konularında teknik inceleme yaparak 01 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında olan 160 olayı aydınlattı. - NİĞDE