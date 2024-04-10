Niğde-Kayseri yolunda dolu ve sağanak nedeniyle zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

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Niğde- Kayseri yolunda etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girdi. Kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Niğde-Kayseri yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2'si çocuk olmak üzere 8 yaralı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE