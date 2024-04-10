Niğde-Kayseri yolunda dolu ve sağanak nedeniyle zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Niğde- Kayseri yolunda etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girdi. Kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Niğde-Kayseri yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2'si çocuk olmak üzere 8 yaralı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE
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Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı ve yaralılardan birinin durumu ağır. Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralıları Tokat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'in belirli bölgelerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Dolu sebebiyle yollar beyaza bürünürken, vatandaşlar araçlarını korumak için çeşitli önlemler aldı.
Muş'un Korkut ilçesine bağlı Akyazı köyünde bayram namazı sonrası evinin önünde, baba ve 3 oğlunun saldırısına uğrayan muhtar Ferit Yasit hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yasit, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırının ardından jandarma ekipleri operasyon düzenleyerek zanlıları yakalamaya çalıştı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 'Bozdoğan-24' Operasyonları kapsamında 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütü adına lastik yakma, molotof atma gibi eylemlerde bulundukları, yurt dışında terör örgütünün faaliyetlerine katıldıkları ve hapis cezasıyla arandıkları belirlendi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Muş'un Korkut ilçesinde bayram günü husumetlileri olan muhtara evininin önünde silahlı saldırı düzenleyen baba Muzaffer Özkan ve oğulları, yakalanacaklarını anlayınca da jandarmaya ateş açtılar. Muhtar hastanede hayatını kaybederken, baba Özkan ise yakalanacağını anlayınca intihar etti.
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