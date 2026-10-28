Niğde Kiledere\'de sollama yapan motosiklet şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı

Niğde'de sollama yaptığı sırada kontrolden çıkarak şarampole devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralanırken, kaza görüntüsü çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Niğde merkeze bağlı Kiledere kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M.E. (66) yönetimindeki motosiklet, sollama yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü H.M.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, motosikletin kontrolden çıkarak şarampole devrildiği anlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.