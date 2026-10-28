Niğde Kiledere'de sollama yapan motosiklet şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Niğde Kiledere'de sollama yapan motosiklet şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı

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Niğde Kiledere\'de sollama yapan motosiklet şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı
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Niğde Kiledere\'de sollama yapan motosiklet şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı
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Niğde merkeze bağlı Kiledere kasabasında sollama yaptığı sırada kontrolden çıkan motosiklet şarampole devrildi ve sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Niğde'de sollama yaptığı sırada kontrolden çıkarak şarampole devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralanırken, kaza görüntüsü çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Niğde merkeze bağlı Kiledere kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M.E. (66) yönetimindeki motosiklet, sollama yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü H.M.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, motosikletin kontrolden çıkarak şarampole devrildiği anlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
MotosikletKiledere3. SayfaGüncelNiğdeKazaSon Dakika

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