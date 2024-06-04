Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde personel bıçakla kendisine zarar vermek istedi - Son Dakika
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Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde personel bıçakla kendisine zarar vermek istedi

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatrik rahatsızlıkları bulunan bir personel, bıçakla kendisine zarar vereceğini söyleyerek eylem gerçekleştirdi. Hastane idarecileri ve polis ekiplerinin müdahalesi sonucu personel ikna edildi ve bıçak teslim alındı.

04.06.2024 15:56
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Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bıçakla kendisine zarar veren personel ekiplerin çalışması sonucu ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada; "Bugün öğleden sonra psikiyatrik rahatsızlıkları bulunan hastane personeli; başhekimlik idari binaya gelerek yaşamış olduğu psikolojik bunalımdan dolayı bıçakla kendine zarar vereceğini söyleyerek eylem gerçekleştirmiştir. İl sağlık müdürümüz ve hastane idarecilerimizin görüşmesi neticesinde kişi bıçağı polis ekiplerine vererek teslim edilmiştir" denildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde personel bıçakla kendisine zarar vermek istedi - Son Dakika

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