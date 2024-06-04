Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde personel bıçakla kendisine zarar vermek istedi

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Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bıçakla kendisine zarar veren personel ekiplerin çalışması sonucu ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada; "Bugün öğleden sonra psikiyatrik rahatsızlıkları bulunan hastane personeli; başhekimlik idari binaya gelerek yaşamış olduğu psikolojik bunalımdan dolayı bıçakla kendine zarar vereceğini söyleyerek eylem gerçekleştirmiştir. İl sağlık müdürümüz ve hastane idarecilerimizin görüşmesi neticesinde kişi bıçağı polis ekiplerine vererek teslim edilmiştir" denildi. - NİĞDE