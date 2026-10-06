Niğde Ulukışla\'da yol kontrolünde 168 puro ve kaçak elektronik ürün ele geçirildi

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde, yurt dışından kaçak yollarla getirildiği değerlendirilen çok sayıda elektronik cihaz ile tütün ürünü ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Niğde Otoyolu Eminlik Gişeleri mevkiinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi. Kontrol sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada; 2 şüpheliye ait valizlerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 tablet, 2 cep telefonu ve şarj aletleri, 2 tıraş makinesi, 4 termos, 13 ısıtılmış tütün mamulü cihazı, 20 elektronik nargile cihazı, 168 puro, 1 kilo nargile tütünü, 9 paket sigara ve 2 ısıtılmış tütün mamulü ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.