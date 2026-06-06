Niğde’de sel: Araçlar mahsur, vatandaşlar kayıp

Niğde'de aşırı yağış nedeniyle meydana gelen selde araçlarda vatandaşlar mahsur kalırken, bazı vatandaşların sel sularına kapıldığı bilgisi üzerine bölgede çalışma başlatıldı.

Niğde merkeze bağlı Gümüşler beldesinde öğleden sonra aniden başlayan yağış sele dönüştü. Sel suları nedeniyle araçlar mahsur kalırken, bazı vatandaşların suya kapıldığı bildirildi. Yaşanan selin ardından bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçlarda mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatırken, sele kapılan vatandaşların bulunması için de arama çalışması başlatıldı. - NİĞDE