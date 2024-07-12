Nijerya'da çöken okulda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

3.Sayfa

Nijerya'nın Plateau eyaletinde sınav yapıldığı sırada çöken okulda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Nijerya'nın Plateau eyaletine çöken okulda bilanço artıyor. Jos North bölgesindeki okulun enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Kızılhaç sözcüsü Nuruddeen Hussain Magaji yaptığı açıklamada, çeşitli hastanelere kaldırılan 69 yaralının olduğunu belirtti.

Okulun enkazında çalışmalar devam ederken, can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor. Okulun çökme nedeni ise henüz bilinmiyor. - ABUJA