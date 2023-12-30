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Nijerya'da kaçırılan 2 Güney Koreli serbest bırakıldı - Son Dakika
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Nijerya'da kaçırılan 2 Güney Koreli serbest bırakıldı

Nijerya'nın petrol bakımından zengin güneydeki Nijer Deltası'nda gerçekleşen saldırıda kaçırılan 2 Güney Koreli vatandaş serbest bırakıldı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, her iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu ve aileleriyle güvenli bir bölgede görüştükleri belirtildi.

Nijerya\'da kaçırılan 2 Güney Koreli serbest bırakıldı
30.12.2023 - 13:05,
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Nijerya'da kaçırılan 2 Güney Koreli serbest bırakıldı.

Nijerya'nın petrol bakımından zengin güneydeki Nijer Deltası'nda 12 Aralık'ta konvoya düzenlenen saldırıda 4 askeri ve 2 sivili öldüren silahlı saldırganlar, 2 Güney Kore vatandaşını da kaçırmıştı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore vatandaşlarının serbest bırakıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Her iki kişinin de sağlık durumları iyi ve hastanede yapılan kontrolün ardından güvenli bir bölgede aileleriyle görüştü" denildi. - SEUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Nijerya'da kaçırılan 2 Güney Koreli serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da kaçırılan 2 Güney Koreli serbest bırakıldı - Son Dakika
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