Nijerya'da kaçırılan 2 Güney Koreli serbest bırakıldı.

Nijerya'nın petrol bakımından zengin güneydeki Nijer Deltası'nda 12 Aralık'ta konvoya düzenlenen saldırıda 4 askeri ve 2 sivili öldüren silahlı saldırganlar, 2 Güney Kore vatandaşını da kaçırmıştı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore vatandaşlarının serbest bırakıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Her iki kişinin de sağlık durumları iyi ve hastanede yapılan kontrolün ardından güvenli bir bölgede aileleriyle görüştü" denildi. - SEUL