Nijerya'da Tanker Patlaması: 181 Ölü

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Nijerya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi.

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde 16 Ekim Çarşamba günü bir akaryakıt tankerinde meydana gelen patlamada can kaybı arttı. Eyalet Valisi Umar Namadi yaptığı açıklamada, patlamada ölenlerin sayısının 181'e yükseldiğini belirtti. Namadi, 80 kişinin halen tedavi altında olduğunu, olaydan 210 ailenin etkilendiğini aktardı.

Ne olmuştu?

Kano kentinden kuzeydeki Yobe eyaletine doğru seyir halinde olan akaryakıt tankeri, Jigawa eyaletindeki Majiya köyünde gece saatlerinde devrilmiş, onlarca kişinin devrilen tankerden yakıt almak için toplandığı sırada patlama meydana gelmişti. Hayatını kaybedenler için Majiya'da toplu cenaze töreni düzenlenmişti. - ABUJA