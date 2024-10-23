Nijerya'da Tanker Patlaması: 181 Ölü - Son Dakika
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Nijerya'da Tanker Patlaması: 181 Ölü

Nijerya'da bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ölü sayısı 181'e yükseldi, 80 kişi tedavi ediliyor.

23.10.2024 10:51
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Nijerya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi.

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde 16 Ekim Çarşamba günü bir akaryakıt tankerinde meydana gelen patlamada can kaybı arttı. Eyalet Valisi Umar Namadi yaptığı açıklamada, patlamada ölenlerin sayısının 181'e yükseldiğini belirtti. Namadi, 80 kişinin halen tedavi altında olduğunu, olaydan 210 ailenin etkilendiğini aktardı.

Ne olmuştu?

Kano kentinden kuzeydeki Yobe eyaletine doğru seyir halinde olan akaryakıt tankeri, Jigawa eyaletindeki Majiya köyünde gece saatlerinde devrilmiş, onlarca kişinin devrilen tankerden yakıt almak için toplandığı sırada patlama meydana gelmişti. Hayatını kaybedenler için Majiya'da toplu cenaze töreni düzenlenmişti. - ABUJA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nijerya'da Tanker Patlaması: 181 Ölü - Son Dakika

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