Nijerya ordusuna ait 32 kişiyi taşıyan helikopter Ondo Eyaleti'nde düştü

Nijerya ordusuna ait 32 kişiyi taşıyan helikopter Ondo Eyaleti'nde düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nijerya ordusuna ait 25 yolcu ve 7 mürettebat taşıyan helikopter, Ondo Eyaleti'ne bağlı Igbokoda'daki Deniz Üssü yakınlarına düştü. Havacılık Bakanlığı enkazın yerinin tespit edildiğini bildirdi, arama-kurtarma çalışmaları sürerken can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.
Nijerya ordusuna ait 32 kişiyi taşıyan helikopter düştü.
Nijerya ordusuna ait helikopter düştü. Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 25 yolcu ve 7 mürettebatı taşıyan helikopterin Ondo Eyaleti'ne bağlı Igbokoda'daki Deniz Üssü yakınlarına düştüğü açıklandı. Enkazın yerinin tespit edildiği kaydedilirken arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kazada can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.
Kaynak: İHA
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