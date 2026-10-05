Nijerya ordusuna ait 32 kişiyi taşıyan helikopter Ondo Eyaleti'nde düştü

Nijerya ordusuna ait 32 kişiyi taşıyan helikopter düştü.

Nijerya ordusuna ait helikopter düştü. Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 25 yolcu ve 7 mürettebatı taşıyan helikopterin Ondo Eyaleti'ne bağlı Igbokoda'daki Deniz Üssü yakınlarına düştüğü açıklandı. Enkazın yerinin tespit edildiği kaydedilirken arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kazada can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.