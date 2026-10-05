Nijerya ordusuna ait 32 kişiyi taşıyan helikopter Ondo Eyaleti'nde düştü - Son Dakika
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Nijerya ordusuna ait 32 kişiyi taşıyan helikopter Ondo Eyaleti'nde düştü

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Nijerya ordusuna ait 25 yolcu ve 7 mürettebat taşıyan helikopter, Ondo Eyaleti'ne bağlı Igbokoda'daki Deniz Üssü yakınlarına düştü. Havacılık Bakanlığı enkazın yerinin tespit edildiğini bildirdi, arama-kurtarma çalışmaları sürerken can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

Nijerya ordusuna ait 32 kişiyi taşıyan helikopter düştü.

Nijerya ordusuna ait helikopter düştü. Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 25 yolcu ve 7 mürettebatı taşıyan helikopterin Ondo Eyaleti'ne bağlı Igbokoda'daki Deniz Üssü yakınlarına düştüğü açıklandı. Enkazın yerinin tespit edildiği kaydedilirken arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kazada can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA
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