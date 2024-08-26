Nişanlısı ile denize giren genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nişanlısı ile denize giren genç hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde nişanlısı ile boğulma tehlikesi geçiren 28 yaşındaki Ufuk Gakçı hayatını kaybetti. Olayda nişanlısı ise hala tedavi altında.

26.08.2024 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nişanlısı ile denize giren genç hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde nişanlısı ile boğulma tehlikesi geçiren 28 yaşındaki Ufuk Gakçı hayatını kaybetti.

Dün, Kandıra'nın Babalı Sahili'nde denize giren Ufuk Gakçı ile nişanlısı O.G. boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde çırpınan çifti gören vatandaşlar ve cankurtaranlar yardıma koştu. Çift denizden çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Gakçı, yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. Gakçı'nın Sakarya'da yaşadığı, nişanlısı ile vakit geçirmek için Babalı Sahili'ne geldikleri öğrenildi. O.G'nin ise hastanedeki tedavisi hala sürüyor.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Kandıra, Kocaeli, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nişanlısı ile denize giren genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
19:34 MHP’li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi MHP'li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi
18:58 İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal “Mescid-i Aksa“ çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal "Mescid-i Aksa" çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:56 Maça damga vuran anlar Ancelotti, Arda Güler’e yapılan hareket sonrası çılgına döndü Maça damga vuran anlar! Ancelotti, Arda Güler'e yapılan hareket sonrası çılgına döndü
10:50 Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
10:45 Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in ayrılığının altından yasak aşk çıktı Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in ayrılığının altından yasak aşk çıktı
10:18 Kim Jong-un, yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti Kim Jong-un, yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti
10:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye 76 adet gül verdi Sayının özel bir anlamı var Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye 76 adet gül verdi! Sayının özel bir anlamı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 21:45:04. #1.12#
SON DAKİKA: Nişanlısı ile denize giren genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement