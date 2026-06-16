Şanlıurfa'da hakkında "nitelikli hırsızlık" suçundan 25 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, hakkında "nitelikli hırsızlık" suçundan 25 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U.'nun Suruç ilçesinde olduğu belirlendi. Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › Nitelikli Hırsızlık Suçlusu Yakalandı - Son Dakika
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