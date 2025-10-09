Niyazi Nefi Kara hakkında 69 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
Niyazi Nefi Kara hakkında 69 yıla kadar hapis talebi

Niyazi Nefi Kara hakkında 69 yıla kadar hapis talebi
09.10.2025 23:05
Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 41 sanık için hazırlanan iddianame kabul edildi. Kara hakkında 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 11'i tutuklu 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

MANAVGAT BELEDİYESİ'NE YÖNELİK SORUŞTURMADA İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında olduğu 11'i tutuklu 41 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılığın hazırladığı iddianame, Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

NİYAZİ NEFİ KARA HAKKINDA 69 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, Kara hakkında "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme", "kazanç müsaderesi", "icbar suretiyle irtikap", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet alma", "zimmet" suçlarından toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanık ifadeleri, hesap hareketleri, MASAK raporu, bilirkişi raporları, tapu kayıtları, sahte faturalar, ödeme dekontları, HTS analiz çalışması ve birçok delil de iddianamede yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanmış, 30 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Alınan ifadeler, ele geçirilen belge ve deliller ışığında genişletilen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işleminde, zirai depoda gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar bulunmuştu.

Kaynak: AA

