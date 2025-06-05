Nizip\'te Fıstık ve Zeytin Bahçelerinde Yangın

Gaziantep'in Nizip ilçesinde fıstık ve zeytin bahçelerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Yangın, Nizip ilçesine bağlı Talıcak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fıstık ve zeytin bahçelerinin bulunduğu arazide çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına müdahale eden vatandaşların ihbarı ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin kısa süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fıstık ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçeler zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - GAZİANTEP