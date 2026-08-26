Nizip'te Kovalamaca: 4 Araca Çarparak Yakalandı - Son Dakika
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Nizip'te Kovalamaca: 4 Araca Çarparak Yakalandı

Nizip\'te Kovalamaca: 4 Araca Çarparak Yakalandı
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Polis 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonrası park halindeki 4 araca çarparak yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sırasında park halindeki 4 araca çarptıktan sonra yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Nizip ilçesi Mustafa Kökmen Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, polis arama noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı. Şahsın kaçması üzerine takibe başlayan polis ekipleri, şahsı yakalamaya çalışırken şahıs ise ısrarla kaçmaya devam etti. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından kaçan şahıs, park halindeki 4 araca çarparak durdu. Araçtan inen sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şahsın aracı ile çarptığı araçlarda maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Güvenlik, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nizip'te Kovalamaca: 4 Araca Çarparak Yakalandı - Son Dakika

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