Nizip\'te Mobilya Dükkanında Yangın

Nizip'te bir mobilya dükkanında çıkan yangın itfaiye kipleri tarafından söndürüldü.
Gaziantep'in Nizip ilçesi sanayi sitesinde bulunan bir mobilya dükkanında yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında ölen ve yaralanan olmazken dükkanda maddi hasar meydana geldi. - GAZİANTEP
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