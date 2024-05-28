Gaziantep'te Plastik Su Boruları İş Yerinde Çıkan Yangın Sonucu Araçlar Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Gaziantep'te Plastik Su Boruları İş Yerinde Çıkan Yangın Sonucu Araçlar Kullanılamaz Hale Geldi

Gaziantep\'te Plastik Su Boruları İş Yerinde Çıkan Yangın Sonucu Araçlar Kullanılamaz Hale Geldi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan plastik su borularının satıldığı bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sıçradığı 3 araç ve 2 kepçe kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle E90 Karayolu 1 saat trafiğe kapatıldı.

28.05.2024 15:37
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde plastik su borularının satıldığı iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alınırken iş yeri ve araçlar kullanılamaz hale geldi.

Nizip ilçesinde E90 Karayolu üzerinde bulunan plastik su borularının satıldığı bir iş yerinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangının sıçradığı 3 araç ve 2 kepçe ise kullanılamaz hale geldi. Yangından dolayı E90 Karayolu 1 saat trafiğe kapatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Plastik Su Boruları İş Yerinde Çıkan Yangın Sonucu Araçlar Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Plastik Su Boruları İş Yerinde Çıkan Yangın Sonucu Araçlar Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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