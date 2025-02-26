Nizip'te Zincirleme Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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Nizip'te Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Nizip'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı, durumu iyi.

26.02.2025 19:05
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Nizip'te zincirleme kaza: 5 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki aracın arka arkaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza bugün öğle saatlerinde Nizip Karkamış kavşağında meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaralanan 5 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nizip'te Zincirleme Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika

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