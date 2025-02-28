Nizip'teki Patlamada Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nizip'teki Patlamada Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te yakıt tankerinin patlamasında 17 yaşındaki Alperen Kılıçparlar hayatını kaybetti.

28.02.2025 18:00
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Gaziantep'teki patlamada yürek burkan detay: 17 yaşındaki Alperen olay yerinden geçerken patlama olmuş

Nizip'te tanker patlamasında hayatını kaybeden 2 kişi defnedildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakıt tankerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 2 kişi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Patlamada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Alperen Kılıçparlar'ın ise işçi olmadığı ve olay yerinden geçerken patlama anına denk gelerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Nizip Sanayi Sitesi'ndeki bir tanker imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre, bakım için tamirciye getirilen tanker, oksijen kaynağı ile kesildiği esnada patladı. Patlamada imalathanede çalışan işçi Mehmet Horuz ve Alperen Kılıçparlar olay yerinde hayatını kaybederken 1'i ağır 3 kişi ise yaralandı.

Hayatını kaybeden Mehmet Horuz ve Alperen Kılıçparlar defnedildi

Nizip Sanayi Sitesinde tanker imalathanesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Mehmet Horuz ve Alperen Kılıçparlar'ın cenazeleri, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Hayatını kaybeden Mehmet Horuz, Nizip Asri Mezarlığı'nda ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla defnedildi.

Patlamada hayatını kaybeden Alperen'in yürek burkan hikayesi

Olayda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Alperen Kılıçparlar'ın ise işçi olmadığı ve olay yerinden geçerken patlama anına denk gelerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kılıçparlar'ın cenazesi ise Nizip ilçesi kırsal Kaleköy Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından göz yaşlarıyla defnedildi.

Patlamayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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