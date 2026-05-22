Kurbanlık dana hastane acilinde paniğe neden oldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ilk firari kurbanlık vakası yaşandı. İlçedeki hayvan pazarından kaçan kurbanlık dana, yakınlarda bulunan Nizip Devlet Hastanesi Acil Ünitesi'ne daldı. Acil servis giriş kapısında kıstırılan kurbanlık, hastanedeki vatandaşların ve çalışanların büyük korku ve panik yaşamasına neden oldu. Olay sonrası bölgeye ekipler sevk edildi.

Paniğe neden olan kurbanlık dana, hayvan sahipleri ve hastane teknik personeli tarafından acil kapısında yakalanarak çıkarıldı. - GAZİANTEP