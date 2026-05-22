Kurbanlık dana hastane acilinde paniğe neden oldu

22.05.2026 13:04
Gaziantep'in Nizip ilçesinde hayvan pazarından kaçan kurbanlık dana, Nizip Devlet Hastanesi Acil Ünitesi'ne girdi. Acil servis kapısında kıstırılan hayvan, sahipleri ve hastane personelince yakalanarak panik sonlandırıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ilk firari kurbanlık vakası yaşandı. İlçedeki hayvan pazarından kaçan kurbanlık dana, yakınlarda bulunan Nizip Devlet Hastanesi Acil Ünitesi'ne daldı. Acil servis giriş kapısında kıstırılan kurbanlık, hastanedeki vatandaşların ve çalışanların büyük korku ve panik yaşamasına neden oldu. Olay sonrası bölgeye ekipler sevk edildi.

Paniğe neden olan kurbanlık dana, hayvan sahipleri ve hastane teknik personeli tarafından acil kapısında yakalanarak çıkarıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

