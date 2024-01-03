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Nöbet geçiren şoför öğrenci servisine çarptı ve takla atarak düştü - Son Dakika
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Nöbet geçiren şoför öğrenci servisine çarptı ve takla atarak düştü

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde nöbet geçiren bir şoförün kullandığı araç, karşı yönden gelen taşımalı öğrenci servisine çarparak durabildi. Ardından araç geri geri giderek 5 metre yükseklikten takla atıp düştü. Kazada sürücü araçta sıkıştı ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Şoför, sara nöbeti geçirdiğini söyledi ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anında taşımalı öğrenci servis aracında öğrenci bulunmuyordu.

Nöbet geçiren şoför öğrenci servisine çarptı ve takla atarak düştü
03.01.2024 - 23:15,
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Direksiyon başında nöbet geçiren şoför önce öğrenci servisine çarptı, sonra takla atarak 5 metre yükseklikten düştü

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde nöbet geçiren şoförün kullandığı araç, karşı yönden gelen taşımalı öğrenci servisine çarparak durabildi.

Kaza, 14.00 sıralarında Alaplı Tepeköy Halk Eğitim Merkezin bulunduğu yol üzerinde meydana geldi. Yaşar K, ait Renault marka 67 UF 152 plakalı araç, direksiyon başında nöbet geçirmeye başlayınca kontrolden çıkarak önce karşıdan gelen 67 SL 604 plakalı taşımalı öğrenci servisine çarptı, ardından geri geri giderek 5 metre yüksekliğinde duvardan takla atıp düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen İtfaiye ve 112 sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan Yaşar K.'yi çıkardı. Sağlık ekiplerine müdahale sırasında sara nöbeti geçirdiğini söyleyen görgü şahitleri, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza anında taşımalı öğrenci servis aracında Öğrenci olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Alaplı, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nöbet geçiren şoför öğrenci servisine çarptı ve takla atarak düştü - Son Dakika


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