Norveç'te yolcu treninin raydan çıkması 1 kişi hayatını kaybederken, en az 4 kişi yaralandı.
Norveç'in Trondheim kentinden Bodoe kentine giden yolcu treni raydan çıktı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, en az 4 kişi yaralandı. Yetkililer, trende en az 50 yolcunun bulunduğunu belirtirken, trendeki yolcular tahliye edildi.
Polis, trenin raydan çıkmasına yamaçtan düşen bir kayanın neden olduğunu ifade etti. Trendeki yolcular tahliye edildi. - OSLO
Son Dakika › 3.Sayfa › Norveç'te Tren Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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