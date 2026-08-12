Ukrayna’nın saldırısında Novorossiysk’de iki büyük tahıl terminali faaliyetlerini durdurdu: 2 ölü

Ukrayna'nın Rusya'nın güneyindeki Novorossiysk kentine yönelik dronlarla gerçekleştirdiği saldırıda iki büyük tahıl terminali faaliyetlerini durdururken 2 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna, gece saatlerinde Rusya'nın güneyindeki Novorossiysk kentini dronlarla vurdu. Ukrayna'nın saldırısının ardından Novorossiysk kentindeki iki büyük tahıl terminali faaliyetlerini durdurdu. Adı açıklanmayan bir yetkili, yıllık 8,5 milyon metrik ton ihracat kapasitesine sahip Novorossiysk tahıl terminalinin faaliyetlerini askıya aldığını ve hasar değerlendirmesinin sürdüğünü belirtti. Terminalin sahibi olan Demetra Holding'in bir sözcüsü, terminalin hasara uğradığını ifade ederek hasarın detayına değinmedi. Novorossiysk'te bulunan ve yıllık 7.1 milyon metrik ton ihracat kapasitesine sahip bir başka büyük tahıl terminali NKHP'nin de hasar gördüğü ve faaliyetlerini durdurduğu kaydedildi. Terminalin ana sahibi OZK tarafından yapılan açıklamada, tesisin hasar gördüğü ancak yaralı olmadığı bildirildi.

Liman şehrinin bulunduğu Krasnodar Bölgesinin Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna'nın bölgeye yönelik "büyük çaplı" bir saldırı dalgası düzenlediğini ve bu saldırılarda 8 yaşındaki bir çocuk da dahil en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ayrıca gece saldırılarda dört işletme ve yirmiyi aşkın konut hasar gördü.

Novorossiysk Belediye Başkanı Andrey Kravchenko, düşen insansız hava aracı parçalarının şehrin Vostochny bölgesindeki bir konut binasının çatısına hasar verdiğini, bir kadın ve 6 yaşında bir çocuğun yaralandığını söyledi. .

Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı olan Rusya, ihracatın büyük bir kısmını Novorossiysk gibi Karadeniz limanları üzerinden gerçekleştiriyor. Novorossiysk, tahıl ihracat terminallerinin yanı sıra, kısmen ABD'li büyük petrol şirketleri Chevron ve Exxon'a ait olan ve Kazakistan'ın petrol ihracatını pazara taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) dahil petrol ihracat altyapısına da ev sahipliği yapıyor.

Gece boyunca 502 dron engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemleri gece boyunca Rus bölgeleri ve Karadeniz üzerinde 502 Ukrayna insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiği aktarıldı. Bakanlık açıklamasında insansız hava araçları Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Oryol ve Krasnodar bölgelerinin yanı sıra Kırım ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü belirtildi. Ukrayna güçlerinin Novorossiysk, Anapa, Gelendzhik şehirlerinde ve Temryuksky Bölgesi'nde sivil tesisleri ve konut binalarını hedef aldığı bildirilen açıklamada Krasnodar Bölgesi'nde 21 konut binasına ve dört işletmeye insansız hava aracı enkazı düştüğü aktarıldı.