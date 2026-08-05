Nusaybin\'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Mardin Yolu Caddesi'nde alandan yükselen duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.