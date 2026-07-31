Nusaybin'de Anız Yangını Tır Kazasına Sebep Oldu - Son Dakika
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Nusaybin'de Anız Yangını Tır Kazasına Sebep Oldu

Nusaybin\'de Anız Yangını Tır Kazasına Sebep Oldu
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Nusaybin'de çıkan anız yangını, tırın bariyerlere çarpmasına yol açtı. Sürücü hafif yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan anız yangını nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı. Kazada tır sürücüsü hafif yaralandı.

Olay, Nusaybin-Mardin kara yolu Akarsu Yol Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede çıkan anız yangını nedeniyle seyir halindeki tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan tır sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı.

Jandarma ekipleri de bölgede trafik güvenliğini sağlarken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Nusaybin, Mardin, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nusaybin'de Anız Yangını Tır Kazasına Sebep Oldu - Son Dakika

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