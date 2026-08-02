Mardin’de 3. kattan düşen genç hayatını kaybetti
21 yaşındaki Şahin Kurt, Nusaybin'de 3. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3. kattan düşen 21 yaşındaki Şahin Kurt hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde 21 yaşındaki Şahin Kurt 3. kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şahin Kurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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