Nusaybin\'de İşçi İskelesinden Düştü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde inşaatın iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalözü Mahallesi'nde bir caminin inşaatında çalışan 2 işçi iskeleden sert zemine çakıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN