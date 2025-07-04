Mardin'in Nusaybin ilçesinde hastanenin dış cephesinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Nusaybin Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin dış cephesine çıkan ve inemeyen kediyi fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedinin bulunduğu noktaya ulaştı. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu kedi mahsur kaldığı yerden indirildi.
Kurtarılan kedi daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Nusaybin'de Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?