Nusaybin\'de Motosiklet Kazası

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, seyir halindeki bir motosiklet, karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki 2 kişi ve yaşlı kadın yaralandı.

Kaza, Yenituran Mahallesi, Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaşlı kadının yola çıkmaya çalıştığı sırada motosiklet sürücüsü, kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN