Nusaybin\'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Edinilen bilgilere göre, ilçede etkisini artıran yağış nedeniyle Girmeli ve Duruca mahalleleri ile Nusaybin- Cizre karayolunda su taşkınları yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin su tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. - MARDİN
