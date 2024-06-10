Mardin'in Nusaybin ilçesinde silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Uğur Ay, hayatını kaybetti. Olayda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

8 Haziran günü Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Uğur Ay ve ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Uğur Ay, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Uğur Ay'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - MARDİN