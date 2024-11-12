Nusaybin\'de Tır Kazası Hayvanlar Yola Düştü

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaza yapan tırdaki büyükbaş hayvanlar yola çıkarken trafik olumsuz etkilendi.

Nusaybin ilçesi Uluslararası İpek Yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, bariyerlere çarptı. Yan devrilen tırdaki büyükbaş hayvanlar yola çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken trafik olumsuz etkilendi. Hayvanlar yol kenarına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN