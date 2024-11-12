Nusaybin'de Tır Kazası Hayvanlar Yola Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nusaybin'de Tır Kazası Hayvanlar Yola Düştü

Nusaybin\'de Tır Kazası Hayvanlar Yola Düştü

Nusaybin'de kontrolden çıkan tırdaki büyükbaş hayvanlar yola düştü, trafik olumsuz etkilendi.

12.11.2024 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaza yapan tırdaki büyükbaş hayvanlar yola çıkarken trafik olumsuz etkilendi.

Nusaybin ilçesi Uluslararası İpek Yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, bariyerlere çarptı. Yan devrilen tırdaki büyükbaş hayvanlar yola çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken trafik olumsuz etkilendi. Hayvanlar yol kenarına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

İnceleme, Nusaybin, mardin, trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nusaybin'de Tır Kazası Hayvanlar Yola Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
13:55 İbrahim Yılmaz’ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu İbrahim Yılmaz'ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu
12:24 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş
12:15 Çin’de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
22:03 Bitcoin tarihinde ilk kez 85 bin doları aştı Bitcoin tarihinde ilk kez 85 bin doları aştı
22:00 Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti
21:57 Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar
21:49 Ekipleri harekete geçiren görüntü Ekipleri harekete geçiren görüntü
21:02 Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye’de çıkarılıyor Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor
20:40 Selda Bağcan’ın son hali sevenlerini korkuttu Selda Bağcan'ın son hali sevenlerini korkuttu
20:26 Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 16:18:58. #1.11#
SON DAKİKA: Nusaybin'de Tır Kazası Hayvanlar Yola Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.