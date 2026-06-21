Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Beyazsu Yolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. - MARDİN
Son Dakika › 3. Sayfa › Nusaybin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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