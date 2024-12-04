Nusaybin'de Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 22 suç kaydı bulunan hükümlünün üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler, Barış Mahallesi Yayla Sokak'ta plakasız motosiklet ile gezen Umut Y'nin üst aramasında 4 tablet halinde 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin sorgulamasında 22 suç kaydı olduğu ve 5 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Şüpheli, işlemlerinin ardındın ilgili birimlere teslim edildi. - MARDİN