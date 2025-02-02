Nusaybin\'de Yangın: 9 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evde çıkan yangında 7'si çocuk, 9 kişi dumandan etkilendi.

Nusaybin ilçesine bağlı Devrim Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen aynı aileden 7'si çocuk, 9 kişi hastaneye sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - MARDİN